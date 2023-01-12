Презентацию духов Кристины Орбакайте признали худшей в 2022 году

Сайт Fragrantica признал презентацию духов певицы Кристины Орбакайте худшей в 2022 году

Редакторы портала Fragrantica признали презентацию аромата российской певицы Кристины Орбакайте худшей в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о духах Kristina, созданных для бренда Tiziana Terenzi. Известно, что в композиции данного парфюма присутствуют оттенки бергамота, грейпфрута и мандарина.

На рекламную кампанию аромата поп-исполнительницы обратили внимание администраторы Telegram-канала «Антиглянец», опубликовав видео с упаковкой парфюма и его звуковым сопровождением. На размещенным кадрах видно, как при открывании коробки начинает звучать отрывок из песни артистки под названием «Я — Кристина Орбакайте».

Ранее британский принц Гарри раскрыл любимый аромат принцессы Дианы, который помог ему справиться с переживаниями по поводу ее смерти. По словам герцога, он принес духи Van Cleef & Arpels с нотами гиацинта, розы, жасмина, амбры и сандалового дерева на психотерапию. Гарри отметил, что во время сессии он представлял образы покойной матери, которые ассоциируются у него с парфюмом.