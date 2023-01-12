Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:05, 12 января 2023Ценности

Презентацию духов Кристины Орбакайте признали худшей в 2022 году

Сайт Fragrantica признал презентацию духов певицы Кристины Орбакайте худшей в 2022 году

Кадр: Telegram-канал «Антиглянец»

Редакторы портала Fragrantica признали презентацию аромата российской певицы Кристины Орбакайте худшей в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о духах Kristina, созданных для бренда Tiziana Terenzi. Известно, что в композиции данного парфюма присутствуют оттенки бергамота, грейпфрута и мандарина.

На рекламную кампанию аромата поп-исполнительницы обратили внимание администраторы Telegram-канала «Антиглянец», опубликовав видео с упаковкой парфюма и его звуковым сопровождением. На размещенным кадрах видно, как при открывании коробки начинает звучать отрывок из песни артистки под названием «Я — Кристина Орбакайте».

Ранее британский принц Гарри раскрыл любимый аромат принцессы Дианы, который помог ему справиться с переживаниями по поводу ее смерти. По словам герцога, он принес духи Van Cleef & Arpels с нотами гиацинта, розы, жасмина, амбры и сандалового дерева на психотерапию. Гарри отметил, что во время сессии он представлял образы покойной матери, которые ассоциируются у него с парфюмом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ
Ида Галич показала видео из постели
В полиции отреагировали на видео с убившим кошку на глазах у детей россиянином
Россиянам назвали лучшее время для новогодних обещаний
Двое контрактников сбежали из подмосковных воинских частей
Полковник в отставке предрек «неистовые атаки» Украины на Соледар
Раскрыты масштабы влияния крупного сбоя в США на авиацию страны
В Молдавии призвали остановить русский язык
Победа звезды «Дамера» на «Золотом глобусе» разъярила мать жертвы маньяка
Уголовное дело возбудили после обнаружения детского порно у российского учителя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.