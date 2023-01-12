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13:52, 12 января 2023Ценности

Принц Гарри сравнил запах принцессы Дианы с таблеткой ЛСД

Принц Гарри сравнил любимые духи принцессы Дианы Van Cleef & Arpels с таблеткой ЛСД
Принц Гарри и принцесса Диана

Принц Гарри и принцесса Диана. Фото: John Redman / AP

Британский принц Гарри раскрыл любимый аромат матери, который помог ему справиться с переживаниями по поводу ее смерти. Об этом пишет Page Six со ссылкой на отрывок из книги герцога Сассекского Spare («Запасной»).

Речь идет о духах Van Cleef & Arpels с нотами гиацинта, розы, жасмина, амбры и сандалового дерева. По словам сына принцессы Дианы, данный запах помог ему во время психотерапии. «В начале нашего сеанса я поднял крышку и глубоко вдохнул. Как таблетка ЛСД», — сравнил Гарри.

При этом герцог отметил, что во время сессии он представлял образы покойной матери, которые ассоциируются у него с парфюмом. «Цветочный, с оттенком чего-то резкого, вроде перца или пороха. Он был сделан в Париже. Так написано на флаконе. И это заставило меня подумать о мамочке», — поделился он.

10 января вышли мемуары принца Гарри. Внук Елизаветы II написал 416-страничную книгу в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Мария Винар
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