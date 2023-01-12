Впервые подтверждено существование экзопланеты с помощью телескопа Уэбба

В Университете Джонса Хопкинса впервые подтвердили экзопланету с помощью телескопа Уэбба

Ученые Университета Джонса Хопкинса (США) впервые подтвердили существование экзопланеты, обнаруженной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

LHS 475 b является скалистой планетой земного типа, чей диаметр составляет 99 процентов диаметра Земли. Она совершает оборот вокруг местного солнца за два дня и находится ближе к нему, чем любая другая планета Солнечной системы, что делает ее непригодной для существования жизни. LHS 475 b расположена на расстоянии 41 светового года.

Спектры, полученные при прохождении небесного тела на фоне родительской звезды, позволили определить, что у нее нет толстой метановой атмосферы, как у спутника Сатурна Титана. Хотя у LHS 475 b может вообще не быть атмосферы, нельзя исключить, что она обладает газовой оболочкой, полностью состоящей из углекислого газа. Такая атмосфера очень компактная, что делает ее трудной для обнаружения.

Чтобы отличить углекислую атмосферу от отсутствия атмосферы, необходимы еще более точные измерения. Исследователи планируют получить дополнительные спектры для дальнейших наблюдений летом этого года.

Планета на несколько сотен градусов теплее Земли, поэтому, если будут обнаружены облака, это может указывать на то, что планета больше похожа на Венеру, которая имеет атмосферу из углекислого газа и постоянно окутана густыми облаками.