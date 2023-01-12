Депутат объяснила попавшие в эфир слова губернатора ХМАО о коррупционной схеме

Депутат Говорищева заявила, что слова губернатора ХМАО о коррупции вырвали из контекста

Слова губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой о коррупционной схеме при работе с подрядчиками вырваны из контекста. Об этом, объясняя фразу Комаровой, заявила председатель гордумы Когалыма Алла Говорищева, с которой во время совещания общалась глава региона, сообщает телеканал «360».

По ее словам, на совещании, запись которого попала в сеть, обсуждалось затягивание подрядчиком строительства. Губернатор, говоря о примерах недобросовестного исполнения госзаказа, описала не только региональные, но всеобщие проблемы проведения конкурса и возведения соцобъектов.

«Я крайне возмущена распространившимися комментариями, вырванными из контекста рабочей встречи», — сказала Говорищева.

Кадры со словами Комаровой о коррупционной схеме появились в сети 10 января. На них Говорищева интересуется у Комаровой, как заставить подрядчиков строго соблюдать сроки по выполнению госконтрактов. «Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — сказала Комарова. Впоследствии она заметила включенный микрофон, и трансляция прервалась.

В региональном департаменте внешних связей объяснили, что таким образом глава региона говорила о всеобщих проблемах «с очевидной степенью иронии в голосе». В ведомстве подчеркнули, что данные о таких подрядчиках передаются в правоохранительные органы. Кроме того, их вносят в реестр недобросовестных поставщиков.