Попавшие в эфир слова российского губернатора о коррупционной схеме объяснили

Попавшие в эфир слова губернатора ХМАО о коррупционной схеме назвали информационной атакой

В сети появились кадры онлайн-трансляции совещания в Когалыме, на которых губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова, забыв выключить микрофон, рассказывает председателю местной гордумы Алле Говорищевой о коррупционной схеме при работе с подрядчиками. В региональном департаменте внешних связей объяснили изданию «Подъем», что таким образом глава региона говорила о всеобщих проблемах «с очевидной степенью иронии в голосе».

Запись прямого эфира ранее опубликовал Telegram-канал Ural Mash. На видео Говорищева интересуется у Комаровой, как заставить подрядчиков строго соблюдать сроки по выполнению госконтрактов. Отвечая, губернатор заявила, что каждый раз «в ходе глубокой проработки» региональные власти выходят сами на себя. «Потому что у нас есть такая забава, игра: мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — объяснила Комарова. После этого она заметила включенный микрофон, и трансляция прервалась.

По словам представителя департамента внешних связей региона, таким образом губернатор обратила внимание на случаи, когда «ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно». В ведомстве подчеркнули, что данные о таких подрядчиках передаются в правоохранительные органы. Кроме того, их вносят в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом в ведомстве сообщили, что видят «искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора». По словам представителя департамента, против Комаровой «ведут информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против Вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом».

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат думы Курской области Максим Васильев пьет коктейли на пляже в Мексике со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!». Зампред Совета Федерации Андрей Турчак назвал поведение парламентария верхом цинизма и отметил, что пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео». Позже Васильев извинился и заявил, что это был якобы «шуточный ролик для личного архива».