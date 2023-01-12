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20:30, 12 января 2023Путешествия

Популярная курортная страна Азии «случайно» закрыла небо для самолетов

Власти Филиппин «случайно» закрыли воздушное пространство на Новый год

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя ответственность за «случайное» закрытие неба над крупнейшим аэропортом популярной курортной страны Азии в Новый год. Об этом пишет филиппинская газета Inquirer.

Отмечается, что в результате закрытия воздушного пространства местными властями десятки тысяч путешественников застряли в аэропорте Манилы имени Ниноя Акино 1 января. По данным издания, подобная ситуация произошла из-за отключения электроэнергии в воздушной гавани.

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Генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо (Manuel Tamayo) принес извинения пассажирам самолетов, пострадавшим из-за технического сбоя. «От имени CAAP и Министерства транспорта Филиппин приносим искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства», — заявил он.

Ранее в США произошел крупный сбой в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени. В Федеральном управлении гражданской авиации страны уведомили, что подобная ситуация поставила под угрозу все полеты на территории США.

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Фариза Бацазова
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