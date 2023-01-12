Популярная курортная страна Азии «случайно» закрыла небо для самолетов

Власти Филиппин «случайно» закрыли воздушное пространство на Новый год

Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя ответственность за «случайное» закрытие неба над крупнейшим аэропортом популярной курортной страны Азии в Новый год. Об этом пишет филиппинская газета Inquirer.

Отмечается, что в результате закрытия воздушного пространства местными властями десятки тысяч путешественников застряли в аэропорте Манилы имени Ниноя Акино 1 января. По данным издания, подобная ситуация произошла из-за отключения электроэнергии в воздушной гавани.

Генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо (Manuel Tamayo) принес извинения пассажирам самолетов, пострадавшим из-за технического сбоя. «От имени CAAP и Министерства транспорта Филиппин приносим искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства», — заявил он.

Ранее в США произошел крупный сбой в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени. В Федеральном управлении гражданской авиации страны уведомили, что подобная ситуация поставила под угрозу все полеты на территории США.