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06:26, 12 января 2023Экономика

Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии

CCTV: экономика Германии пострадала из-за запрета на импорт российской нефти

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Экономика Германии пострадала из-за запрета на импорт российской нефти. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

Отмечается, что ФРГ не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других государств, в частности, из Казахстана. Как сообщает телеканал, для транзита сырья оттуда требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Германия вынуждена вести переговоры с Россией по доставке нефти.

По данным CCTV, малоэффективные меры Берлина по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан страны, но и среди представителей правительства.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Европейская комиссия должна расследовать последствия антироссийских санкций. «Прежде чем мы согласуем 10-й или 11-й пакет санкций, мы должны сесть и серьезно обсудить их последствия», — сказал он, говоря о предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) в феврале 2023 года.

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Марина Совина
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