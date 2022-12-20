Венгрия призвала Еврокомиссию расследовать последствия антироссийских санкций

Советник премьера Венгрии Орбан: ЕК должна расследовать последствия санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) должна расследовать последствия антироссийских санкций, заявил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью новостному порталу Euractiv.

«Прежде чем мы согласуем 10-й или 11-й пакет санкций, мы должны сесть и серьезно обсудить их последствия», — сказал он, говоря о предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) в феврале 2023 года.

По словам Орбана, антироссийские санкции уместны только в том случае, «если они наносят больше вреда России, чем Европе», а в противном случае «Венгрия будет добиваться дальнейших отступлений» от санкций.

Орбан добавил, что Венгрия не поддержит санкционную политику Евросоюза в отношении российской энергетики. «Энергетика для нас — запретная зона», — подчеркнул советник венгерского премьера.

16 декабря ЕС опубликовал новый пакет санкций против Москвы, в который, в частности, вошли 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации и пять российских партий.