Объяснено аномальное поведение звезды Gaia17bpp

Аномальное затмение звезды Gaia17bpp произошло из-за звезды-компаньона с пыльным диском

Ученые Вашингтонского университета объяснили аномальное поведение звезды Gaia17bpp, которая постепенно увеличивала свою яркость в течение 2,5 года. Согласно их предположению, вокруг нее вращается компаньон, окруженный пыльным диском. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим телескопом Gaia, системой телескопов Pan-STARRS1, космическим аппаратом WISE/NEOWISE и астрономическим обзором Zwicky Transient Facility. Оказалось, что в начале 2010-х яркость Gaia17bpp снизилась почти в 45 тысяч раз, при этом она оставалась тусклой в течение около семи лет, с 2012 по 2019 годы, после чего вновь увеличила яркость.

Ни одна другая звезда в окрестностях Gaia17bpp не демонстрирует такого поведения. Более того, архивные данные показали, что за последние 66 лет наблюдений других признаков потускнения не было.

По словам астрономов, Gaia17bpp является редкой разновидностью двойных звезд. Оба компаньона вращаются вокруг друг друга с длительным периодом, равным около тысячи лет, поэтому наблюдение затмения одной звезды другой является исключительной удачей. При этом вторая звезда должна быть окружена толстым и протяженным диском пыли, радиус которого больше расстояния от Солнца до Земли. В то же время природа компаньона и диска вокруг него пока остается неизвестной. Предполагается, что это может быть маленький, но массивный белый карлик.