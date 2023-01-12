В российском городе семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Оренбургской области четыре человека отравились угарным газом из-за поломки котла

В Адамовском районе Оренбургской области семья из четырех человек отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, пострадали женщина и мужчина 36 лет, а также их дети 7 и 15 лет. Утечка газа произошла в поселке Совхозный.

Предварительной причиной случившегося стала поломка отопительного котла. Сотрудники полиции начали проверку — они установят обстоятельства отравления целой семьи.

Ранее в Волгоградской области три человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме. Собственник дома, который сдавал жилье одному из погибших, обнаружил в доме тела мужчин 68, 58 и 51 года.