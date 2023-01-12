Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:34, 12 января 2023Из жизни

Слишком большая золотая рыбка спаслась от голодной чайки благодаря размерам

Wales Online: на острове Гернси большую золотую рыбу спасли от нападения чайки

Фото: Unsplash

Сотрудники центра спасения животных на острове Гернси спасли большого вакина от нападения чайки. Об этом сообщает Wales Online.

Золотая рыбка находилась в ведре, когда ее попыталась съесть голодная чайка. Их заметил прохожий. Он прогнал птицу и передал рыбу специалистам по спасению животных.

Животное не получило серьезных повреждений. Специалисты отметили, что большие размеры рыбы помогли ей выжить: чайка не смогла бы утащить или проглотить ее.

Теперь золотая рыбка временно живет в аквариуме спасательного центра. «Мы назвали ее Капитан Птичий глаз, и, несмотря на травмы, она чувствует себя хорошо. Если в ближайшие три недели мы не найдем ее хозяев, то будем искать ей новый дом», — говорят специалисты.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Вакин — крупная золотая рыбка, длина которой может превышать 20 сантиметров. Рыбы отличаются необычной окраской — большими красно-оранжевыми или желтыми пятнами на белом фоне. Золотая рыбка может прожить в аквариуме до 20 лет.

Ранее сообщалось, что рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбу весом 30 килограммов, его улов могут признать крупнейшим в мире. Рекордно огромную рыбу ярко-оранжевого цвета мужчина назвал Морковкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Власти Ростова-на-Дону оценили возможность наступления ВСУ на город
В Санкт-Петербурге молодой иностранец изнасиловал соотечественницу
У попавших под санкции россиян нашли британские «золотые визы»
Россия освободила незаконно пересекшего границу бывшего военного из США
В Британии оценили шансы пережить следующую зиму в условиях энергокризиса
США посоветовали осознать возвращение в мир конкурирующих великих держав
Самойлова показала на видео «обычное состояние живота»
Названы самые безопасные бюджетные авиакомпании мира
Слишком большая золотая рыбка спаслась от голодной чайки благодаря размерам
ВСУ опровергли увеличение войск России вблизи украинско-белорусской границы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.