Слишком большая золотая рыбка спаслась от голодной чайки благодаря размерам
Сотрудники центра спасения животных на острове Гернси спасли большого вакина от нападения чайки. Об этом сообщает Wales Online.
Золотая рыбка находилась в ведре, когда ее попыталась съесть голодная чайка. Их заметил прохожий. Он прогнал птицу и передал рыбу специалистам по спасению животных.
Животное не получило серьезных повреждений. Специалисты отметили, что большие размеры рыбы помогли ей выжить: чайка не смогла бы утащить или проглотить ее.
Теперь золотая рыбка временно живет в аквариуме спасательного центра. «Мы назвали ее Капитан Птичий глаз, и, несмотря на травмы, она чувствует себя хорошо. Если в ближайшие три недели мы не найдем ее хозяев, то будем искать ей новый дом», — говорят специалисты.
Вакин — крупная золотая рыбка, длина которой может превышать 20 сантиметров. Рыбы отличаются необычной окраской — большими красно-оранжевыми или желтыми пятнами на белом фоне. Золотая рыбка может прожить в аквариуме до 20 лет.
Ранее сообщалось, что рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбу весом 30 килограммов, его улов могут признать крупнейшим в мире. Рекордно огромную рыбу ярко-оранжевого цвета мужчина назвал Морковкой.