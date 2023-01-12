Слишком большая золотая рыбка спаслась от голодной чайки благодаря размерам

Wales Online: на острове Гернси большую золотую рыбу спасли от нападения чайки

Сотрудники центра спасения животных на острове Гернси спасли большого вакина от нападения чайки. Об этом сообщает Wales Online.

Золотая рыбка находилась в ведре, когда ее попыталась съесть голодная чайка. Их заметил прохожий. Он прогнал птицу и передал рыбу специалистам по спасению животных.

Животное не получило серьезных повреждений. Специалисты отметили, что большие размеры рыбы помогли ей выжить: чайка не смогла бы утащить или проглотить ее.

Теперь золотая рыбка временно живет в аквариуме спасательного центра. «Мы назвали ее Капитан Птичий глаз, и, несмотря на травмы, она чувствует себя хорошо. Если в ближайшие три недели мы не найдем ее хозяев, то будем искать ей новый дом», — говорят специалисты.

Вакин — крупная золотая рыбка, длина которой может превышать 20 сантиметров. Рыбы отличаются необычной окраской — большими красно-оранжевыми или желтыми пятнами на белом фоне. Золотая рыбка может прожить в аквариуме до 20 лет.

Ранее сообщалось, что рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбу весом 30 килограммов, его улов могут признать крупнейшим в мире. Рекордно огромную рыбу ярко-оранжевого цвета мужчина назвал Морковкой.

