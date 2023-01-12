Песков раскрыл планы Путина по встрече с Гросси

Песков заявил, что пока у Путина нет необходимости встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

Президент России Владимир Путин пока не планировал встречаться с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков сказал, что в графике Путина нет запланированных встреч с главой агентства, но при возникновении необходимости они пообщаются.

Ранее гендиректор МАГАТЭ раскрыл планы касательно визита на Украину. По его словам, в ходе поездки он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, после чего он намеревается посетить Россию.

До этого глава агентства прокомментировал вероятность соглашения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. По его мнению, заключение соглашения выгодно всем сторонам, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте.