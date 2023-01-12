Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 12 января 2023Мир

Песков раскрыл планы Путина по встрече с Гросси

Песков заявил, что пока у Путина нет необходимости встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не планировал встречаться с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков сказал, что в графике Путина нет запланированных встреч с главой агентства, но при возникновении необходимости они пообщаются.

Ранее гендиректор МАГАТЭ раскрыл планы касательно визита на Украину. По его словам, в ходе поездки он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, после чего он намеревается посетить Россию.

До этого глава агентства прокомментировал вероятность соглашения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. По его мнению, заключение соглашения выгодно всем сторонам, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о повышении призывного возраста в России
Европа избежала опасности сокращения производства
Британский генерал оценил объемы поставок танков Украине
Психиатр назвал простой способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими
Россиянин поехал в Таиланд и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах
В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО
Резкое падение экспорта нефти из США объяснили
Звезда «Дома-2» высказалась о продаже дома в Москве
Оценено будущее российского автомобильного рынка
Жительница Подмосковья завещала внучке квартиру вместе с сыном-алкоголиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.