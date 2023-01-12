Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов

Парикмахер Эмили: клиентам не следует смотреть в глаза мастеру во время мытья головы

Парикмахер Эмили (фамилия не указывается) с никнеймом @emilyrosepytel назвала самые раздражающие привычки клиентов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, ей не нравится, когда посетители приходят в салон с «супергрязными» волосами. «Не только из-за того, что мы не хотим прикасаться к вашим грязным волосам, но и потому, что это вредно для цвета ваших прядей», — заявила она.

Блогерша отметила, что испытывает дискомфорт, когда клиенты смотрят ей в глаза во время мытья головы. «Это неловко для всех. Просто закройте их!» — призвала специалистка.

Также парикмахер рассказала, что не следует поворачивать голову обратно к зеркалу, чтобы в него посмотреть, когда мастер меняет положение кресла. «Мы его разворачиваем, потому что на то есть свои причины», — заключила инфлюэнсерша.

В июле парикмахер Хелен Роуз перечислила раздражающие мастеров салонов красоты привычки клиентов. В первую очередь стилистка отметила гостей, которые привстают, когда специалист надевает на них пеньюар.