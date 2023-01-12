Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 12 января 2023Ценности

Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов

Парикмахер Эмили: клиентам не следует смотреть в глаза мастеру во время мытья головы

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер Эмили (фамилия не указывается) с никнеймом @emilyrosepytel назвала самые раздражающие привычки клиентов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, ей не нравится, когда посетители приходят в салон с «супергрязными» волосами. «Не только из-за того, что мы не хотим прикасаться к вашим грязным волосам, но и потому, что это вредно для цвета ваших прядей», — заявила она.

Блогерша отметила, что испытывает дискомфорт, когда клиенты смотрят ей в глаза во время мытья головы. «Это неловко для всех. Просто закройте их!» — призвала специалистка.

Также парикмахер рассказала, что не следует поворачивать голову обратно к зеркалу, чтобы в него посмотреть, когда мастер меняет положение кресла. «Мы его разворачиваем, потому что на то есть свои причины», — заключила инфлюэнсерша.

В июле парикмахер Хелен Роуз перечислила раздражающие мастеров салонов красоты привычки клиентов. В первую очередь стилистка отметила гостей, которые привстают, когда специалист надевает на них пеньюар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
Аналитик высказался о будущем биткоина
Обвиненного в убийстве двух россиянок иностранца объявили в международный розыск
Россиянина осудили на 17 лет за домогательства к маленьким мальчику и девочке
Малахов рассказал о поездках Мишустина в монастырь
Россияне бросились обмениваться жильем
В Госдуме заявили об отсутствии планов увеличивать численность призывников
Диетолог Гинзбург перечислил эффективные приемы для похудения
Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.