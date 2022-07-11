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Парикмахер назвала раздражающие мастеров привычки клиентов

Парикмахер Хелен Роуз: мастеров раздражает привычка клиентов ронять полотенце с плеч

Фото: Shutterstock

Парикмахер Хелен Роуз перечислила раздражающие мастеров салонов красоты привычки клиентов. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

В первую очередь стилистка отметила гостей, которые привстают, когда специалист надевает на них пеньюар. Эксперт также назвала неприятной привычку клиентов ронять полотенце с плеч или подскакивать с места сразу после мытья головы, не дав возможности парикмахеру промокнуть волосы.

Кроме того, Роуз утверждает, что мастера часто помогают гостям с верхней одеждой, провожая их из салона. Испортить настроение работнику может клиент, который не попадает в рукав своей куртки с первого и даже второго раза.

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Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 2,1 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Да, рукав всегда раздражает», «Теперь я буду чувствовать дискомфорт, приходя на стрижку», «Я как раз из того типа людей, кто не может надеть куртку», — писали юзеры.

В мае мастер по наращиванию ресниц из Детройта Дежа Элексус назвала распространенную ошибку в поведении ее клиентов. Специалистка уточнила, что на сеанс не стоит приходить с распущенными волосами или со слишком высоким пучком. Волосы, по словам эксперта, следует укладывать под спину, ложась на кушетку.

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Полина Гераскина
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