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Мастер назвала распространенную ошибку клиентов на наращивании ресниц

Мастер по наращиванию ресниц Элексус посоветовала не делать конские хвосты и пучки

Фото: Hayley Kim Design / Unsplash

Мастер по наращиванию ресниц из Детройта Дежа Элексус назвала распространенную ошибку в поведении ее клиентов. Ее заявление приводит издание The Sun.

Специалистка опубликовала в своем TikTok-аккаунте видео, в котором рассказала, как клиентам не стоит укладывать волосы перед сеансом наращивания ресниц. Так, по словам Элексус, посетительницам салона не рекомендуется приходить на процедуру с распущенными волосами, которые будут свисать на спинку стула, и высокими пучками. Кроме того, в список запрещенных причесок попали конские хвосты и низкие пучки.

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В ролике эксперт посоветовала не экспериментировать с укладками. «Просто ложитесь на спину и уложите под нее свои пряди», — объяснила Элексус.

Видео стало вирусным и набрало пять миллионов просмотров. Подписчики поблагодарили специалистку за рекомендации. «Теперь буду знать, чтобы вас не бесить», «Спасибо за советы», «Почему я раньше этого не знала? Теперь больше не буду бесить своего мастера по ресницам», «Можно к вам записаться на сеанс?», «Спасибо, а то моя шея и голова постоянно болели», — писали пользователи сети.

Раннее в апреле блогерша с никнеймом twinprivy изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и стала похожа на певицу Бейонсе. Сначала девушка продемонстрировала свою внешность без мейкапа: на кадрах видно, что у нее темные пятна на коже, круги под глазами и растрепанные волосы. Затем юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, покрасила брови, добавила контуринг, нарастила ресницы, нанесла тени на веки и блеск на губы.

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Мария Винар
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