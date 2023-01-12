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09:34, 12 января 2023Среда обитания

Хуснуллин оценил прирост строительства в России

Вице-премьер Хуснуллин: в 2022 году прирост строительства в России составит не менее 6%

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2022 году прирост объемов строительства в России составит не менее шести процентов относительно 2021 года. Динамику развития отрасли оценил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РБК.

Хуснуллин отметил, что в ноябре и декабре прирост оказался на уровне восьми-девяти процентов. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря программе «Строительство». «Комплексная программа заработала и стала давать синергетический эффект, помогая увеличивать темпы строительства. Поэтому, несмотря на все санкции, у нас результат, наоборот, превзошел все предыдущие годы благодаря тому, что сверенная программа и комплексная работа с регионами позволили все объекты строить быстрее», — пояснил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что по итогам года в России было введено в эксплуатацию более 101,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости и уложено 170 миллионов квадратных метров дорог. Помимо этого, программа социальной газификации дала толчок вводу индивидуальных домов. В рамках программы в бюджет также заложено 130 миллиардов рублей на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства.

В декабре Хуснуллин заявил, что сохранить рекордные темпы в строительства в России будет «неимоверно тяжело», однако на данный момент вице-премьер видит возможности для удержания такой динамики. По его словам, несмотря на начало спецоперации в стране не сократили ни одного плана по строительству объектов.

Александра Качан
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