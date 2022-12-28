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11:42, 28 декабря 2022Среда обитания

Хуснуллин оценил возможность сохранить темпы строительства в России

Хуснуллин: сохранить рекордные темпы в строительной отрасли будет «неимоверно тяжело»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сохранить в 2023 году рекордные темпы в строительной отрасли России будет «неимоверно тяжело», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин телеканалу «Россия-24».

По словам политика, несмотря на начало спецоперации в стране не сократили ни одного плана по строительству объектов. «Специальная военная операция началась, но мы договорились, что спецоперация идет своим чередом, а мы идем своим чередом. (...) Это дало результаты, поэтому задача сейчас — не допустить падения, это будет непросто, но мы будем стремиться», — оценил он.

Хуснуллин отметил, что пока видит возможность удержать набранный темп.

Также он рассказал, что по итогу 2022 года площадь введенного в эксплуатацию жилья в России составит 100 миллионов квадратных метров. Результат станет рекордным.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России в сфере строительства жилья, укладки и ремонта дорог удалось добиться «наилучших результатов» со времен СССР. О рекорде по строительству жилья в стране также заявлял глава государства Владимир Путин.

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Варвара Кошечкина
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