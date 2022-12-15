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16:13, 15 декабря 2022Среда обитания

Путин заявил о рекорде по строительству жилья

Президент России Владимир Путин: 2022 год станет рекордным по строительству жилья

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

2022 год станет рекордным по строительству жилья в России. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, его цитирует РИА Новости.

«Стройка как отрасль стала одним из драйверов российской экономики — плюс 5,8 процента за десять месяцев. Ожидается, что текущий год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного строительства», — заявил Путин. Окончательные цифры будут известны позже, однако, по словам президента, текущие результаты уже впечатляют.

В ноябре о рекорде по строительству жилья рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Тогда он заявил, что по итогам 2022 года может быть введено 93-95 миллионов квадратных метров недвижимости. Такой показатель станет максимальным за всю историю страны.

В октябре в правительстве обсудили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Хуснуллин отмечал, что это первый подобный документ в сфере строительства. Стратегия охватывает все виды отрасли, включая жилищное, транспортное, инфраструктурное и промышленное строительство.

Александра Качан
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