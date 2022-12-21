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11:57, 21 декабря 2022Среда обитания

Володин раскрыл наилучшие результаты в России со времен Советского Союза

Володин: сфере строительства удалось добиться лучших результатов со времен СССР

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России в сфере строительства жилья, укладки и ремонта дорог удалось добиться «наилучших результатов» со времен СССР. Соответствующие показатели он раскрыл, вручая вице-премьеру Марату Хуснуллину почетную грамоту ГД за большой вклад в достижение целей национального развития, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Володин отметил, что «в 2022 году будет построено около 95 миллионов квадратных метров жилья, уложено 165 миллионов квадратных метров дорог и 21 тысяча километров отремонтирована».

О рекорде по строительству жилья в середине декабря уже заявлял президент Владимир Путин. В ноябре сам Хуснуллин говорил о показателе по вводу 93-95 миллионов квадратных метров недвижимости.

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Платон Щукин
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