В России заявили о рекордном объеме ввода жилья

Вице-премьер Хуснуллин: в 2022 году в России ввели рекордные 100 млн «квадратов» жилья

По итогу 2022 года площадь введенного в эксплуатацию жилья в России составит 100 миллионов квадратных метров. Результат станет рекордным. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 миллионов квадратных метров перешагнем, к концу января будет понятно, сколько жилья будет построено точно, но это уже точно больше 100 миллионов "квадратов"», — заявил Хуснуллин. Он добавил, что такой объем строительства смог улучшить жилищные условия 3,6 миллиона семей.

В сентябре Хуснуллин спрогнозировал рекордные объемы жилищного строительства по итогам 2022 года. Он отметил, что с января по август нынешнего года было введено 66,1 миллиона метров жилья — на 26,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в сфере строительства жилья, укладки и ремонта дорог удалось добиться «наилучших результатов» со времен СССР. По его словам, в 2022-м в России будет построено 95 миллионов «квадратов» жилья, уложено 165 миллионов «квадратов» дорог, а отремонтирована — 21 тысяча километров.