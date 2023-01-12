В России рекордно вырос спрос на один вид льготной ипотеки

«Этажи»: в России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку

С начала 2023 года доля заявок на семейную ипотеку составила 74 процента от всех заявок на кредиты для покупки новостроек. О том, что в России рекордно вырос спрос на один вид ипотеки, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

В начале декабря 2022 года на льготную ипотеку приходилось 56 процентов от всех заявок, а на семейную — 40 процентов. В текущем году спрос на льготную ипотеку снизился до 24 процентов, в то время как показатель по семейной увеличился. Также выросла доля неопределившихся заемщиков, которые не интересуются ипотекой для покупки конкретного вида жилья и готовы рассматривать любые варианты, подходящие под их финансовые возможности.

Из-за роста числа неопределившихся заемщиков выросло и количество ипотечных консультаций. В сегменте загородной недвижимости их число увеличилось на 27 процентов по сравнению с 2022 годом. Эксперты прогнозируют, что к весне спрос на такое жилье вырастет на 20-25 процентов. Количество консультаций для покупателей новостроек также выросло на 18 процентов, а для желающих приобрести «вторичку» — сократилось на 6,5 процента.

В декабре президент России Владимир Путин заявил о расширении семейной ипотеки под шесть процентов годовых. С 2023 года программа стала доступной для семей минимум с двумя несовершеннолетними детьми. Ранее таким кредитом могли воспользоваться только семьи, дети в которых родились не раньше 2018 года.