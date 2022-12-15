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16:04, 15 декабря 2022Среда обитания

Путин заявил о расширении доступа к семейной ипотеке

Путин: в 2023 году семейная ипотека под 6% будет доступна семьям с двумя детьми до 18 лет
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Juan Medina / Reuters

В 2023 году семейная ипотека будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет. О расширении доступа к такой программе жилищного кредитования заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», — отметил глава государства.

При этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин подчеркнул, что в настоящий момент на подобную ипотеку могут претендовать семьи с детьми, которые родились в 2018 году и позже.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до июля 2024 года. Программа будет действовать в стране до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых.

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Варвара Кошечкина
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