Путин заявил о расширении доступа к семейной ипотеке
В 2023 году семейная ипотека будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет. О расширении доступа к такой программе жилищного кредитования заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.
«Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», — отметил глава государства.
При этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин подчеркнул, что в настоящий момент на подобную ипотеку могут претендовать семьи с детьми, которые родились в 2018 году и позже.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до июля 2024 года. Программа будет действовать в стране до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых.