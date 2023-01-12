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14:59, 12 января 2023Ценности

Книгу со списком изменников СССР продадут за 12 миллионов рублей

Список изменников СССР, составленный КГБ, продадут в Москве за 12 миллионов рублей

Фото: Anastasia Zhenina / Unsplash

Продавец из Москвы выставил на продажу редкую книгу со списком изменников СССР. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, произведение, в котором содержится информация об агентах иностранных разведок и прочих государственных преступниках, доступно к покупке за 12 миллионов рублей. Известно, что список составлялся КГБ в 1964 году.

Согласно данным, всего из 800 упомянутых книг сохранились три экземпляра. Отмечается, что один хранится в музее на Лубянке, второй — в Нью-Йорке, третий же продадут в России.

По словам нынешних хозяев артефакта, книга досталась им по наследству от родственников, которые ранее работали в правоохранительных структурах.

В марте 2021 года сообщалось, что приобретенная по низкой цене на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут фарфоровая чаша оказалась реликвией времен династии Мин, ее стоимость оценили в полмиллиона долларов. Покупатель заплатил за нее всего 35 долларов (2372 рубля).

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Майя Пономаренко
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