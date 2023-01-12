Украина высказалась об отказе накладывать санкции на Белоруссию

МИД Украины опроверг сообщения об отказе Киева накладывать санкции на Белоруссию

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг сообщения о том, что Киев просил Европейский союз (ЕС) не накладывать санкции на Белоруссию. Его цитирует РИА Новости.

«Сообщение некоторых СМИ якобы о просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности», — заявил он. Николенко отметил, что на Белоруссию уже наложили ряд персональных ограничений, среди которых санкции против президента страны Александра Лукашенко.

Как утверждает пресс-секретарь, в санкционный список также попали военное командование республики, работники СМИ, 25 государственных органов и компаний военно-промышленного комплекса (ВПК). Он уточнил, что ряд секторальных санкций коснулся белорусского центрального банка. Помимо этого, были введены запреты на деятельность некоторых грузовых операторов.

Ранее стало известно об ускорении работы ЕС над десятым пакетом антироссийских санкций. Отмечается, под санкции попадет не только Россия, но и Белоруссия. Кроме того, Евросоюз планирует принять новые ограничения перед запланированным саммитом Украина-ЕС.

