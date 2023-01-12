Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:58, 12 января 2023Культура

Россияне стали чаще ходить в кино

Любимова сообщила, что посещаемость кинотеатров вышла на допандемийный уровень

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жители России стали чаще ходить в кино. Так, по данным Министерства культуры России, посещаемость кинотеатров страны в новогодние праздники вышла на допандемийный уровень. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры России Ольга Любимова. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Любимовой, залы были заполнены на 95 процентов. Она также добавила, что в этом году Министерство культуры поддержит 67 кинофестивалей, отметив, что мероприятия пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах других регионов страны.

«Министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, международные останутся международными… Будут самые разные смотры — от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских, веб-сериалов», — сообщила министр.

Ранее стало известно, что фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым российским проектом за всю историю проката в стране. Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп» (2019), собравший 3,8 миллиарда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
Британские экоактивисты нацелились на коронацию Карла III
Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине
В Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа
Командир полка «Ахмат-1» отреагировал на сообщения о своем пленении в Артемовске
Пьющие финны обманули государство на 100 миллионов евро
Отец Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби
Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму
В МИД заявили о несогласии с позицией Турции по «мирному плану» Зеленского
Названы летающие в Россию самые безопасные авиакомпании в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.