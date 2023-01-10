«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю проката в стране

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в стране

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым российским проектом за всю историю проката в стране. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января этого года, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп» (2019), собравший 3,8 миллиарда.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшим в приморский город России и познакомившимся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

В понедельник, 9 января, стало известно, что сборы фильма «Чебурашки» превысили три миллиарда рублей.

В начале января стало известно, что сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили отметку в полтора миллиарда долларов в мировом прокате.

