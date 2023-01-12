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16:12, 12 января 2023Мир

В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ

Подполковник армии США Дэвис обвинил Россию в логистическом коллапсе ВСУ с помощью ракет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия устроила логистический коллапс Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ракетных ударов, в этом обвинил Москву подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя», — сказал он.

Кроме того, он указал на американских генералов в отставке, которые приводят недостоверную информацию о положении украинской армии. По его словам, нейтральное наблюдение за ходом конфликта не подтверждает их заявления о том, что Киев способен добиться желаемого результата.

«Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией», — добавил Дэвис.

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Виктория Кондратьева
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