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05:15, 12 января 2023Россия

Пригожин подтвердил полное взятие под контроль Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин подтвердил полное взятие под контроль Соледара в ДНР

Фото: Libkos / AP

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное взятие под контроль Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии.

Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

11 января Пригожин сообщил, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

Помимо города, штурмовые отряды «Вагнера» захватили соляные шахты. В качестве доказательства Пригожин опубликовал фото из тоннеля, на котором он запечатлен в боевой амуниции в окружении своих бойцов.

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Зачистка от ВСУ

В заявлении Пригожин также указал число уничтоженных при зачистке Соледара бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), не пожелавших сдаться в плен.

500 украинских военных

ликвидировано при зачистке Соледара

Он отметил, что мирные граждане выведены, а украинские подразделения, оказавшие сопротивление, уничтожены.

До этого советник Пушилина Ян Гагин сообщал, что в Соледаре, блокированном российскими силами, могут оставаться около 500 бойцов ВСУ. Он также отметил, что взятие Соледара является важной стратегической победой, в том числе в информационном плане.

Убийство британцев

Кроме того, Пригожин рассказал об обнаружении в Соледаре тела одного из двух британцев, которые перестали выходить на связь 6 января.

Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев

Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

Пригожин указал, на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение «Благотворительного фонда Павла Вишнякова». По его словам, за время проведения специальной военной операции нередко «волонтерство» является стандартной легендой для иностранных наемников».

О пропаже двух граждан Великобритании вблизи Соледара сообщила Нацполиция Украины. По данным ведомства, 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании 28 и 48 лет. 6 января Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась.

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«Порог крупнейшей победы»

Обозреватель The Hill Брэд Дресс назвал взятие Вооруженными силами России (ВС РФ) Соледара «порогом крупнейшей победы» Москвы на Украине.

Россия, вероятно, будет использовать Соледар, чтобы окружить Бахмут, который находится примерно в шести милях от него, и нарушить украинские пути снабжения. Взятие Бахмута позволит России продвинуться к другим ключевым местам в регионе

Брэд Дресс обозреватель The Hill

Он также отметил, что Соледар после четырехдневного наступления практически полностью перешел под контроль российской стороны.

Марина Совина
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