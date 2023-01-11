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23:17, 11 января 2023Россия

В Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев

Пригожин: в Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев с документами на обоих

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об обнаружении в Соледаре тела одного из двух пропавших британцев. Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

«Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — указал он.

По словам Пригожина, на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение «Благотворительного фонда Павла Вишнякова».

«За время проведения СВО (специальной военной операции) нередко «волонтерство» является стандартной легендой для иностранных наемников», — пояснил глава ЧВК «Вагнер».

О пропаже двух граждан Великобритании вблизи Соледара сообщила Нацполиция Украины. По данным ведомства, 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании 28 и 48 лет. 6 января Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась. Возбуждено уголовное дело по статье «пропавшие без вести».

Марина Совина
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