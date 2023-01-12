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02:31, 12 января 2023Россия

Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных

Пригожин: при зачистке Соледара уничтожены 500 военных ВСУ, не пожелавших сдаться в плен

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что при зачистке Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) были уничтожены 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), не пожелавших сдаться в плен. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

«Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены... убитыми около 500 человек», — следует из сообщения.

Накануне обозреватель The Hill Брэд Дресс заявил, что взятие российскими войсками Соледара ставит Москву на «порог крупнейшей победы» на Украине. «Россия, вероятно, будет использовать Соледар, чтобы окружить Бахмут, который находится примерно в шести милях от него, и нарушить украинские пути снабжения. Взятие Бахмута позволит России продвинуться к другим ключевым местам в регионе», — счел обозреватель.

Ранее Пригожин сообщил, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

Марина Совина
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