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16:51, 11 января 2023Интернет и СМИ

В США назвали взятие Соледара «порогом крупнейшей победы» России

The Hill: взятие Соледара ставит Россию на «порог крупнейшей победы» на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Взятие Вооруженными силами России (ВС РФ) города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) ставит Москву на «порог крупнейшей победы» на Украине. Такое мнение выразил обозреватель The Hill Брэд Дресс.

«Россия, вероятно, будет использовать Соледар, чтобы окружить Бахмут, который находится примерно в шести милях от него, и нарушить украинские пути снабжения. Взятие Бахмута позволит России продвинуться к другим ключевым местам в регионе», — счел обозреватель.

Он также отметил, что Соледар после четырехдневного наступления практически полностью перешел под контроль российской стороны. Автор материала назвал взятие города «порогом крупнейшей победы» России на Украине.

10 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что центр Соледара взят подразделениями ЧВК «Вагнер». 11 января бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию города. По словам военного эксперта и советника Пушилина Яна Гагина, в Соледаре, блокированном российскими силами, могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины. Взятие города он назвал «ключом к освобождению Донбасса».

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Олег Давыдов
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