Стало известно о потере ВСУ 200 бойцов во время контратаки на Соледар

RT: ВСУ потеряли около 200 бойцов во время неудачной попытки контратаковать Соледар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 бойцов во время неудачной попытки контратаковать Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает RT.

«Утром 10 января отступившие из Соледара Сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, но провести операцию не удалось — в результате украинские войска потеряли порядка 200 человек», — сказано в сообщении. Уточняется, что оперативное командование «Восток» планировало задействовать силы 46-й и 77-й бригад украинской армии.

После отхода нескольких рот из города в село Парасковиевка, выяснилось, что кроме потерь в живой силе, ВСУ оказались без огневого прикрытия, в том числе артиллерии 155- и 152-го калибра. По данным RT, подразделениям указанных бригад командование пообещало огневую поддержку со стороны сил 17-й отдельной танковой бригады и артиллерии, которое так и не оказало ее.

Отмечается, что командиры рот и батальонов отсутствовали в частях армии Украины, отправленных на прорыв окружения. Дежурное звено российских штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой обнаружило и ликвидировало выдвинутые подразделения ВСУ к Соледару. В результате украинская армия потеряла около 200 военных, которых Киев объявил «пропавшими без вести» для занижения потерь в городе, уточняет RT.