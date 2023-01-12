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18:20, 12 января 2023Россия

Военкор допустил контрнаступление Украины на Соледар

Военкор Коц допустил, что Киев стягивает резервы к Соледару ради контрнаступления

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц допустил, что Киев стягивает резервы к Соледару для контрнаступления. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

«Решатся ли украинцы на контратаку в Соледаре? Вполне могут», — написал он.

По мнению военкора, подобное контрнаступление — если украинская армия его предпримет — будет обусловлено не намерением деблокировать оставшиеся в окружении и скрывающиеся в соляных шахтах подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а желанием Киева добиться символической победы.

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Он заявил, что аналогичная ситуация сложилась в сражении за Иловайск в 2014 году, в Донецком аэропорту и при боях за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года. «Из обреченных очагов обороны украинская пропаганда рисует образ несокрушимости и стойкости своей армии», — высказался Коц.

Решится ли Киев на контрнаступление, зависит от расстановки сил внутри украинских правящих кругов. «Посмотрим, что победит: пиар [президента Украины Владимира] Зеленского или военная мысль [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного. Их соперничество уже осязаемо», — подытожил военкор.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения ЧВК «Вагнер». На следующий день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.

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Василий Мека
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