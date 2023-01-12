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11:45, 12 января 2023Россия

В Госдуме отреагировали на появившуюся в Киеве фотозону с «горящим» Кремлем

Депутат Шеремет назвал провокацией появившуюся в Киеве фотозону с «горящим» Кремлем
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Появившаяся в Киеве марка-фотозона с «горящим» Кремлем является провокацией. Так в беседе с РИА Новости на инсталляцию, установленную в украинской столице, отреагировал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее стало известно, что на центральной улице Киева — Крещатике — появилась фотозона в виде настенной почтовой марки. На ней изображен разрушающийся Кремль, который окружен цветами хлопка. Фотозону установили рядом со зданием Киевской городской государственной администрации, на месте, где раньше находилась фотозона со взрывом на Крымском мосту.

«Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом», — прокомментировал ситуацию Шеремет.

Он добавил, что подобные выходки не сойдут с рук местным властям, и посоветовал «националистам, засевшим во власти на Украине», готовиться к побегу из страны. «Им недолго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены», — предупредил депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине готовятся выпустить почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. «Укрпочта» объявила об этом 8 октября 2022 года, в день подрыва объекта.

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Варвара Кошечкина
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