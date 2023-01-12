Потреблению рыбы в России пообещали падение

«Ъ»: эксперты предупредили о снижении потребления рыбы в России в ближайшие годы

В ближайшие годы потребление рыбы в России на фоне экономических трудностей снизится на пять-семь процентов, причем сильнее всего сократится спрос на лососевых. К такому выводу пришли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году, по данным Росстата, россияне съели на два процента меньше рыбной продукции, чем в 2020-м. В минувшем году падение продолжилось, так как средняя цена лосося выросла на четверть, впервые превысив тысячу рублей за килограмм.

В НРА объясняют такие цены, во-первых, снижением своего вылова с 539 до 280 тысяч тонн, а также проблемами с импортом. Ранее около 60 процентов зарубежных поставок лососевых и филе красной икры обеспечивали Чили и Фарерские острова, но на фоне санкций взаимодействие с ними осложнено.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев отмечает, что снижение потребления рыбы наблюдается последние три года. По оценкам организации, в 2022 году спрос упал на 15-18 процентов, а продажи лосося в четвертом квартале — на 30 процентов. Впрочем, одновременно на столько же выросли продажи форели.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заметил, что реальное потребление рыбы на человека в России составляет 17-18 килограммов в год, и с продолжением снижения покупательной способности граждан этот показатель будет только падать. По его мнению, в ближайшие годы рыбопромышленники скорее сосредоточатся на экспорте, в том числе в Китай, его доля в выручке будет расти.

Ранее Роскачество проверило пресервы из сельди и выяснило, что 52 процента продукции небезопасной. В них обнаружено превышение по содержанию микроорганизмов, дрожжей и плесени.