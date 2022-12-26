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10:45, 26 декабря 2022Экономика

В России половина пресервов из сельди оказалась опасной

Роскачество: в 10 из 19 торговых марок пресервов из сельди выявлены нарушения

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Роскачество проверило пресервы из сельди и признало 52 процента продукции небезопасной, сказано на сайте организации.

Исследовались 19 торговых марок, доля которых составляет 80 процентов рынка. У половины (10 из 19 торговых марок) выявлены нарушения. Например, в пресервах пяти марок одновременно обнаружены превышения по содержанию микроорганизмов, дрожжей и плесени. Речь идет о селедке «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей» и Vici.

По содержанию микроорганизмов и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей». В селедке «Каждый день» и Leor — только по содержанию микроорганизмов. В марках «Русское море» и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей. Употребление таких пресервов может обернуться пищевыми расстройствами, отметили в Роскачестве.

Также там рассказали, что меньше всего рыбы оказалось в пресервах Vici и «Русское море» (56 процентов — рыба, 44 процента — масло). Всем требованиям соответствует «Балтийский берег», «Лента», «Меридиан», «Моя цена» и «Просто».

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Платон Щукин
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