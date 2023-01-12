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09:05, 12 января 2023Ценности

Подписчики не узнали блогершу после нанесения макияжа и возмутились в соцсетях

Блогерша Элизабет Тернер сделала макияж и удивила подписчиков внешностью

Кадр: @elizabethkayeturner / TikTok

Блогерша Элизабет Тернер сделала макияж и удивила пользователей сети своей внешностью. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 113 тысяч подписчиков.

В начале видео юзерша с никнеймом elizabethkayeturner предстала перед зрителями без косметических средств. Так, на лице девушки были заметны многочисленные высыпания, при этом волосы она собрала в пучок. На следующих кадрах Тернер показала внешний вид после преображения: она выровняла тон кожи с помощью косметики, нарисовала графические стрелки и нанесла помаду нюдового оттенка.

Подписчики не узнали инфлюэнсершу после нанесения мейкапа, о чем написали в комментариях под постом. «Вы же выглядите как два разных человека!», «Вы обманываете своего парня», «Вы очень изменились после мейкапа», — возмутились они.

Ранее в январе визажистка с никнеймом @ama_weddings сделала макияж матери невесты и удивила пользователей сети. Кожа ее клиентки после нанесения мейкапа стала гладкой и ровной, а признаки возрастных изменений исчезли.

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Екатерина Ештокина
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