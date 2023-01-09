В сети удивились переменам во внешности матери невесты после нанесения макияжа

Визажистка ama_weddings сделала макияж матери невесты и удивила пользователей сети

Визажистка и блогерша с никнеймом @ama_weddings сделала макияж матери невесты и удивила пользователей сети переменами в ее внешности. Соответствующее видео появилось на странице мастера в TikTok.

В начале видео специалистка показала, как готовящаяся к бракосочетанию дочери женщина выглядела до нанесения косметики. Так, на ее лице видно множество крупных и мелких морщин, а также пятна различных цветов. Затем юзерша продемонстрировала результат своей работы. Кожа ее клиентки стала гладкой и ровной, а признаки возрастных изменений исчезли.

В свою очередь зрители высказали свое мнение о преображении женщины в комментариях. «Что это за колдовство?», «Я требую такой же работы с моим лицом! Просто великолепно!», «Боже, она выглядит потрясающе», «Как тебе это удалось?», — написали они.

Ранее сообщалось, что блогерша Милли Ли показала изменения во внешности до и после нанесения макияжа и удивила фанатов.