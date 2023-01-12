В Молдавии рассказали об уровне готовности к членству в ЕС

Глава Молдавии Санду заявила о выполнении менее половины рекомендаций для членства в ЕС

Молдавия выполнила менее половины требований для вступления в Европейский союз (ЕС), ее уровень готовности к членству в блоке пока недостаточен. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на президента страны Майю Санду.

«Из 35 пунктов плана действий, рекомендованных Еврокомиссией (ЕК) при предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, выполнено только 16. Еще 9 находятся на завершающей стадии», — сказала глава государства.

Она также заявила, что парламент уже принял новый Кодекс о выборах. Помимо этого, еще девять мер для вступления в объединение находятся на завершающей стадии. Среди них внеочередная оценка кандидатов в Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров, а также установление четких компетенций Антикоррупционной прокуратуры и НЦБК в борьбе с коррупцией в крупных размерах.

Кроме того, Кишинев должен завершить разработку нового пакета законопроектов, которые нацелены на борьбу с влиянием олигархов на политику, экономику и СМИ страны. По мнению лидера государства, Молдавии следует выполнить необходимые требования ЕК к концу марта.

Ранее в Молдавии озвучили сроки вступления в Евросоюз. Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Нику Попеску заявил, что этот процесс займет 10-20 лет.

