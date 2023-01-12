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15:26, 12 января 2023Бывший СССР

В Молдавии озвучили сроки вступления в Евросоюз

Глава МИД Молдавии Попеску заявил, что полноценное вступление страны в ЕС займет 10-20 лет

Фото: Reuters

Полноценное вступление Молдавии в Европейский союз (ЕС) займет 10-20 лет, считает глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Нику Попеску. Такое мнение он озвучил в эфире программы «Новая неделя с Анатолием Голя» на канале TV8.

Президент республики Майя Санду, напомнил министр, заявляла, что цель властей — завершить все необходимые для вступления в ЕС реформы к 2030 году. «У нас есть семилетний срок, чтобы добиться того, что зависит от нас. Но всегда в Европейском союзе существует и политическая составляющая, на основании которой какие-то процессы можно ускорить или, наоборот, затормозить», — заявил он.

По словам Попеску, после вступления в Евросоюз страна еще несколько лет будет присоединяться к Шенгенской зоне, зоне евро и полноценно интегрироваться.

«Мы вступим. Вступим вначале в Евросоюз, потом вступим в Шенген, потом вступим в зону евро. Но это работа на 10-20 лет, если все это растянуть», — отметил министр.

Ранее Попеску заявил, что Молдавия в настоящий момент анализирует целесообразность нахождения республики в составе Содружества независимых государств (СНГ). По его словам, власти страны не видят в СНГ никаких процессов, которые были бы в интересах Кишинева.

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Алевтина Запольская
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