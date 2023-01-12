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13:57, 12 января 2023Бывший СССР

В Молдавии задумались о возможном выходе из СНГ

Глава МИД Попеску заявил, что Молдавия анализирует целесообразность пребывания в СНГ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Молдавии задумались о возможном выходе из Содружества независимых государств (СНГ) и анализируют целесообразность пребывания страны в организации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Нику Попеску, передает «Интерфакс».

Министр отметил, что в рамках СНГ было подписано сотни документов, и сейчас ведомство анализирует, какие из них еще нужны стране, а какие уже изжили себя.

«Мы не видим в СНГ какие-либо процессы, которые были бы в интересах Молдавии. Эта организация со временем стала наименее релевантной для нас. Зона свободной торговли не работает, по доступу наших товаров есть проблемы с 2006 года, есть торговые ограничения по отношению к нашему экспорту», — заявил Попеску.

Он также напомнил, что с начала российской специальной военной операции на Украине Молдавия не участвует в каких-либо встречах на уровне СНГ, а отношения с Россией сохраняются только на уровне посольств. Абсолютным приоритетом государства, добавил министр, остается присоединение к Европейскому союзу.

В ноябре 2022 года Попеску заявлял, что Молдавия не собирается покидать содружество, но при этом рассчитывает сохранить курс на евроинтеграцию.

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Алевтина Запольская
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