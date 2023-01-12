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20:15, 12 января 2023Интернет и СМИ

Малахов рассказал о поездках Мишустина в монастырь

Малахов рассказал, что Мишустин «скромно» приезжает молиться в Дивеевский монастырь

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин посещает Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. О поездках главы правительства в обитель он рассказал на церемонии награждения работников СМИ правительственной премией, передает KP.RU.

Малахов отметил, что 11 января отметил в монастыре свой день рождения. По словам ведущего, местный сторож попросил его передать привет Мишустину.

«Будто [сторож] знал, что я вас увижу. Передаю. Они в Дивеево знают, как скромно, не афишируя, вы приезжаете туда молиться», — добавил шоумен. Премьер-министр, в свою очередь, поблагодарил ведущего за привет.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области, также известный как Дивеево, появился в XIX веке. За столетие до этого, в 1758 году, была создана община будущего монастыря. Ее основала монахиня Александра — бывшая помещица Агафья Мельгунова.

Ранее популярная блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева рассказала о желании уйти в монастырь. По ее словам, такие мысли возникали у нее в юношеские годы на фоне проблем в семье.

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Маргарита Щигарева
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