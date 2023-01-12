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18:04, 12 января 202369-я параллель

Жители российского региона рассказали о «разламывающем» морозе в 75 градусов

Жители поселка Ессей в Красноярском крае сообщили о 75-градусных морозах

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Жители поселка Ессей Красноярского края рассказали о 75-градусных морозах, «разламывающих» голову. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению местного населения, в ночь с 10 на 11 января показатели столбиков их термометров опустились до 73-75 градусов ниже нуля.

«75 практически. Ощущалось, голова разламывалась, но терпимо. Дышать тяжело было. Дрова, вода есть, все работали. Магазины тоже работали», — поделился один из жителей. По словам россиянина, такие морозы он наблюдал впервые за всю свою жизнь.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) не смогли подтвердить или опровергнуть данные о погоде, пояснив, что в Ессее отсутствует метеостанция. При этом ведущий синоптик УГМС Дмитрий Ульянов отметил, что самая близкая к поселку метеостанция в эту ночь зафиксировала показатели в 53-54 градуса ниже нуля.

Ранее синоптики предупредили о 65-градусных морозах жителей севера Якутии. По их прогнозам, такая погода продлится до 16 января и будет сопровождаться туманами.

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Варвара Родикова
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