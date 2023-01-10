Жителей российского региона предупредили о морозах до минус 65 градусов

Синоптики предупредили жителей Якутии о морозах до минус 65 градусов

С 12 января на севере Якутии ожидаются морозы до минус 65 градусов. Об этом сообщило Якутское управление по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в своем Telegram-канале.

Как объяснили синоптики, 12 января холодная воздушная масса сместится с северо-запада на запад, а затем на центральную часть региона. «Температура воздуха в Заречных, в Вилюйской группе, местами в центральных районах минус 53-58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах до минус 60-65 градусов по Цельсию», — сообщили они.

Метеорологи предупредили местных жителей, что такая погода продлится до 16 января на большей части Якутии и будет сопровождаться туманами.

Накануне в якутском Оймяконе, считающемся мировым центром холода, туристы искупались в ледяной воде незамерзающего источника при температуре воздуха почти в минус 59 градусов. В городе регулярно фиксируется мороз ниже 60 градусов по шкале Цельсия, а рекордным показателем по разным данным считается от минус 77,8 градуса до минус 71,2 градуса.