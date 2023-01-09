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10:42, 9 января 202369-я параллель

Российские туристы оказались в ледяной воде в минус 60

В Оймяконе туристы устроили купания при температуре в минус 60

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Российские туристы по своей воле оказались в ледяной воде при температуре почти в минус 60 градусов. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, туристы провели купания в незамерзающем источнике в селе Оймякон в республике Саха (Якутия). Столбики термометра в населенном пункте опустились ниже отметки в 59 градусов.

На опубликованных изданием снимках видно, что и от воды, и от тел туристов поднимаются мощные клубы пара.

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Оймякон считается мировым полюсом холода — в городе регулярно фиксируется температура ниже 60 градусов по шкале Цельсия, а зафиксированным в городе рекордным «минусом» по разным данным считается от минус 77,8 градуса до минус 71,2 градуса. За звание полюса холода с Оймяконом борется Верхоянск, где также фиксируется рекордно низкая температура.

Ранее синоптики предупредили жителей Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии об аномальных морозах.

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Марк Леонов
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