Российские туристы оказались в ледяной воде в минус 60

В Оймяконе туристы устроили купания при температуре в минус 60

Российские туристы по своей воле оказались в ледяной воде при температуре почти в минус 60 градусов. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, туристы провели купания в незамерзающем источнике в селе Оймякон в республике Саха (Якутия). Столбики термометра в населенном пункте опустились ниже отметки в 59 градусов.

На опубликованных изданием снимках видно, что и от воды, и от тел туристов поднимаются мощные клубы пара.

Оймякон считается мировым полюсом холода — в городе регулярно фиксируется температура ниже 60 градусов по шкале Цельсия, а зафиксированным в городе рекордным «минусом» по разным данным считается от минус 77,8 градуса до минус 71,2 градуса. За звание полюса холода с Оймяконом борется Верхоянск, где также фиксируется рекордно низкая температура.

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