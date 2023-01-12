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12:07, 12 января 2023Россия

Москалькова после встреч с омбудсменом Украины увидела готовность к диалогу

Татьяна Москалькова после встреч с омбудсменом Украины увидела готовность к диалогу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и готовность к диалогу, передает РИА Новости в четверг, 12 января.

По ее мнению, нельзя никак политизировать этот диалог. Москалькова указала, что уже есть конкретные результаты по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи.

«Надеюсь, что диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он был основан только на гуманитарных, правозащитных принципах», — отметила российский омбудсмен.

До этого Москалькова сообщила, что не обсуждала с украинским коллегой создание гуманитарного коридора. Она также пояснила, что стратегические вопросы находятся в ведении министерств обороны двух стран.

До этого турецкий уполномоченный по правам человека Шереф Малкоч заявил, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом.

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Анна Щербакова
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