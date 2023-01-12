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14:34, 12 января 2023Экономика

Вероятность банкротства Илона Маска после рекордной потери денег оценили

Аналитик Коган исключил возможность банкротства Маска после рекордной потери денег

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Финансовые сложности предпринимателя, изобретателя Илона Маска являются незначительными и временными, считает профессор ВШЭ, аналитик Евгений Коган. Так он отреагировал на попадание владельца Tesla в Книгу рекордов Гиннесса как человека, потерявшего большего всего денег в истории. В беседе с «Лентой.ру» экономист оценил возможность того, что в дальнейшем Маск может стать банкротом.

«Я бы не особо сильно переживал по поводу того, что Маск может обанкротиться. Еще недавно Маск, потерявший сейчас 200 миллиардов долларов, был одним из самых богатых людей мира. Уже завтра все может измениться. Это все виртуальные деньги, капитализация компании», — сказал Коган.

На судьбе Маска лишние сотни миллиардов долларов вряд ли отразятся

Евгений Коганпрофессор ВШЭ, аналитик

По мнению эксперта, потеря Маском части своего капитала объясняется тем, что стоимость автомобилей Tesla была сильно завышена.

«Это [падение доходов Маска] связано с тем, что стоимость Tesla просела, потому что она была сильно переоценена. Машины Tesla сейчас безумно дорогие. Но при этом стоимость компании Tesla все еще высокая на фоне других автомобилестроительных компаний, хотя в дальнейшем она может еще подешеветь», — предположил специалист.

При этом аналитик обратил внимание, что в самом общем смысле дела у Маска идут достаточно успешно.

«Tesla все еще очень неплохо продается по всему миру, его спутники Starlink отлично работают. Я думаю, что Twitter — тоже весьма интересное приобретение, которое принесет Маску серьезные деньги», — считает он.

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5 января 2023

Ранее Маск возглавил рейтинг миллиардов с самыми большими потерями в 2022 году. Согласно подсчетам, состояние предпринимателя за минувший год уменьшилось на более чем 100 миллиардов долларов, а за период с ноября 2021 года владелец Twitter, Tesla, и SpaceX потерял около 200 миллиардов долларов. В результате он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, потерявший больше всего денег в истории.

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Кирилл Садовский
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