Названы пять миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год

Forbes: Илон Маск потерял более 100 миллиардов долларов за 2022 год

Журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров, состояние которых уменьшилось в общей сложности на 378 миллиардов долларов за 2022 год. Информация об этом появилась сайте издания.

Возглавил список один из богатейших людей планеты, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск. Его состояние за минувший год уменьшилось более, чем на 100 миллиардов долларов.

Второе и третье места заняли владелец американской компании по продажам товаров и услуг Amazon Джефф Безос и глава корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг. По информации издания, их потери составили 85 и 77 миллиардов долларов соответственно.

Замкнули пятерку соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, каждый из которых потерял почти по 45 миллиардов долларов.

В декабре агентство Bloomberg оценило потери российских миллиардеров с начала спецоперации. По его данным, общая сумма утрат составила более 93 миллиардов долларов.