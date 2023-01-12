Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:01, 12 января 2023Силовые структуры

Бывшего начальника российской колонии осудят за изготовление холодного оружия

Под Ростовом экс-начальника ИК-5 осудят за изготовление 30 экземпляров холодного оружия
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Ростовской области бывшего начальника исправительной колонии №5 (ИК-5) осудят за незаконное изготовление оружия и превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с апреля 2021-го по февраль 2022 года за счет использования труда заключенных фигурант изготовил 30 экземпляров холодного оружия. Также он организовал на территории колонии изготовление и продажу сувениров, за них он получил от заказчика более 375 тысяч рублей.

При этом на расчетный счет ИК-5 он внес только часть средств, а остальные деньги потратил на личные нужды.

Ранее сообщалось, что в Татарстане экс-начальник ИК-5 получил пять лет колонии за взятки и пронос телефонов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
Бывшего начальника российской колонии осудят за изготовление холодного оружия
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о поставленных ловушках ВСУ в Соледаре
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Алена Водонаева показала лицо без макияжа
Раскрыта динамика цен на новые квартиры в Московском регионе
В Екатеринбурге задержали троих россиян за избиение закладчика наркотиков
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
Попова порассуждала о действиях иммунитета при заражении «кракеном»
Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.