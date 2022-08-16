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Бывшего начальника российской колонии осудили за взятки и пронос телефонов

В Татарстане экс-начальник ИК-5 УФСИН получил 5 лет колонии за взятки и пронос телефонов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Татарстане суд вынес приговор 40-летнему бывшему начальнику исправительной колонии №5 (ИК-5) УФСИН за шесть эпизодов преступной деятельности по делам о получении взяток и коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Подсудимый получил пять лет колонии.

Следствие и суд установили, что в 2018 году фигурант дела договорился с осужденным о незаконном проносе на территорию колонии мобильных телефонов за деньги. Заключенные прямо из школы колонии заказывали в интернете гаджеты, после чего начальник зоны проносил их через контрольно-пропускной пункт. Таким образом, он доставил 19 мобильных телефонов, за что получил 160 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего временно исполняющего обязанности (врио) начальника подмосковного СИЗО-11 к восьми с половиной годам лишения свободы за получение взяток от арестованных. Второй фигурант дела — старший оперуполномоченный — получил десять лет заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Любовь Ширижик
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